AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan hedef gösterildiği iddiasıyla hukuki süreç başlattığını bildirdi:

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, bir gazetede yer alan haberdeki eğitimle hiçbir ilişiğinin bulunmamasına rağmen kendisine ait resmin kullanılarak açıkça hedef gösterildiğini ifade ederek ilgili hukuki süreci başlattığını belirtti.

Gürcan yaptığı yazılı açıklamada, başından beri bilinçli olarak karalama kampanyası yürütüldüğünü kaydetti.

İktidar partisi milletvekili olarak ülkede bunca acı gündemler varken gerçek sorunlara çözüm arayışlarını gündemine almayı tercih ettiğini kaydeden Gürcan, "Sanal gündemler ile kamuoyunu meşgul etmekten imtina etmekteydim, lakin mesele yerel medyada ve bazı çevrelerce kendi ideolojik propagandalarına araç olarak kullanılmakta ve günlerdir suistimal edilmektedir." ifadesini kullandı.

Gürcan, basın etiğinden ve insaniyet namına her türlü ilkeden uzakta yapılan bu habercilik anlayışının kendi nezdinde bu zamana kadar muhataplık kazanmasa da bazı basın mensuplarının aksine Eskişehirli hemşerilerinin ve kamuoyunun hakikate ulaşma hakkına duyduğu saygıdan ötürü bu açıklamayı gerekli gördüğünü kaydetti. Basının, kamuoyunu gerçek, güncel ve kamu yararına olan haberler ile bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Gürcan, şu ifadeleri kullandı: "Yalan haberler ile hedef göstermek, mesnetsiz iddialar ile meseleyi çarptırmak, haber dili ile birilerinin siyasi fırsatçılığına zemin hazırlamak basın etiğine oldukça aykırı olduğu gibi, basın ve yayıncılığı kamuoyunun haber alma hakkını karşılayan bir hizmetten uzaklaştırıp paralı bir basın tetikçiliğine dönüştürmektedir. Hayatını öğretmen yetiştirmeye adamış, öğretmenlere sayısız meccanen eğitimler vermiş, milletvekilliğinden önceki görevi lise müdürlüğü olan, ifa ettiği görevler arasında en şanlı olanının öğretmenlik olduğunu her platformda dile getiren bir kadın öğretmen olarak şahsımı, kadın öğretmenlerle karşı karşıya getirmeye çalışmak çok çirkin bir zihniyetin bilinçli bir politik istismarıdır.

Öyle ki başka partilerden olan meslektaşlarımdan ve medya mensuplarından haberin kaynağının araştırılmasını veyahut Eskişehir'de en kolay ulaşılan kişilerden biri olarak aranıp olayın gerçekliğinin sorulmasını beklerdim. Mesele hakikatin ne olduğundan çok, okurlarının ve kendi siyasi tabanlarının duymak istediklerini, değerlerini suistimal etmek olacak ki herkesçe kabul göreceklerine inandıkları sloganları sallamayı ve böylelikle kendi siyasi tabanlarını köpürtmeyi tercih ettiler. Değerli basın mensupları ve siyasetçi meslektaşlarımı, ülkece ve dünyaca acı gündemlerle boğuştuğumuz bu günlerde kamuoyu vicdanını sanal gündemler ile daha da hırpalamak yerine, gerçek gündemlerin çözüm arayışında iş birliğine davet ediyorum."