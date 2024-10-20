Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan hedef gösterildiği iddiasıyla hukuki süreç başlattığını bildirdi:

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, bir gazetede yer alan haberdeki eğitimle hiçbir ilişiğinin bulunmamasına rağmen kendisine ait resmin kullanılarak açıkça hedef gösterildiğini ifade ederek ilgili hukuki süreci başlattığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 10:44 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan hedef gösterildiği iddiasıyla hukuki süreç başlattığını bildirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, bir gazetede yer alan haberdeki eğitimle hiçbir ilişiğinin bulunmamasına rağmen kendisine ait resmin kullanılarak açıkça hedef gösterildiğini ifade ederek ilgili hukuki süreci başlattığını belirtti.

        Gürcan yaptığı yazılı açıklamada, başından beri bilinçli olarak karalama kampanyası yürütüldüğünü kaydetti.

        İktidar partisi milletvekili olarak ülkede bunca acı gündemler varken gerçek sorunlara çözüm arayışlarını gündemine almayı tercih ettiğini kaydeden Gürcan, "Sanal gündemler ile kamuoyunu meşgul etmekten imtina etmekteydim, lakin mesele yerel medyada ve bazı çevrelerce kendi ideolojik propagandalarına araç olarak kullanılmakta ve günlerdir suistimal edilmektedir." ifadesini kullandı.

        Gürcan, basın etiğinden ve insaniyet namına her türlü ilkeden uzakta yapılan bu habercilik anlayışının kendi nezdinde bu zamana kadar muhataplık kazanmasa da bazı basın mensuplarının aksine Eskişehirli hemşerilerinin ve kamuoyunun hakikate ulaşma hakkına duyduğu saygıdan ötürü bu açıklamayı gerekli gördüğünü kaydetti.

        Basının, kamuoyunu gerçek, güncel ve kamu yararına olan haberler ile bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

        "Yalan haberler ile hedef göstermek, mesnetsiz iddialar ile meseleyi çarptırmak, haber dili ile birilerinin siyasi fırsatçılığına zemin hazırlamak basın etiğine oldukça aykırı olduğu gibi, basın ve yayıncılığı kamuoyunun haber alma hakkını karşılayan bir hizmetten uzaklaştırıp paralı bir basın tetikçiliğine dönüştürmektedir. Hayatını öğretmen yetiştirmeye adamış, öğretmenlere sayısız meccanen eğitimler vermiş, milletvekilliğinden önceki görevi lise müdürlüğü olan, ifa ettiği görevler arasında en şanlı olanının öğretmenlik olduğunu her platformda dile getiren bir kadın öğretmen olarak şahsımı, kadın öğretmenlerle karşı karşıya getirmeye çalışmak çok çirkin bir zihniyetin bilinçli bir politik istismarıdır.

        Öyle ki başka partilerden olan meslektaşlarımdan ve medya mensuplarından haberin kaynağının araştırılmasını veyahut Eskişehir'de en kolay ulaşılan kişilerden biri olarak aranıp olayın gerçekliğinin sorulmasını beklerdim. Mesele hakikatin ne olduğundan çok, okurlarının ve kendi siyasi tabanlarının duymak istediklerini, değerlerini suistimal etmek olacak ki herkesçe kabul göreceklerine inandıkları sloganları sallamayı ve böylelikle kendi siyasi tabanlarını köpürtmeyi tercih ettiler. Değerli basın mensupları ve siyasetçi meslektaşlarımı, ülkece ve dünyaca acı gündemlerle boğuştuğumuz bu günlerde kamuoyu vicdanını sanal gündemler ile daha da hırpalamak yerine, gerçek gündemlerin çözüm arayışında iş birliğine davet ediyorum."

        Enstitü Sosyal'ın kamu yararına araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten bir düşünce kuruluşu olduğunu ifade eden Gürcan, "Memleketimizde eğitim alanında yapılan birçok faydalı girişimde, yoğunluğum sebebiyle aktif görev üstlenmesem bile, gönüllü olarak işin bir tarafında muhakkak olmaya çalışmaktayım. Enstitü Sosyal'de de aktif bir görevim olmamasına rağmen birçok deneyimli akademisyenle beraber danışma kurulu bünyesinde destek vermekteyim, lakin bahsedilen eğitimin hiçbir aşamasında ne söz hakkım ne de herhangi bir faal görevim bulunmamaktadır. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını bilmelerine rağmen bu kadar fütursuzca yalan söyleyebilmeleri bu toplumun ne kadar vicdanlı olduğunu bilmeleri ve kamuoyu vicdanını istedikleri gibi suistimal edebileceklerine olan yersiz inançlarıdır. Bu iyi niyetten uzak yalan haber ile ilgili hukuki süreci başlatmış bulunmaktayım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!

        Benzer Haberler

        Eskişehirspor, kadın ve çocuklara ücretsiz maç izleme imkanı sundu
        Eskişehirspor, kadın ve çocuklara ücretsiz maç izleme imkanı sundu
        Eskişehir'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü
        Eskişehir'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü
        Eskişehir'de "Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi" açıldı
        Eskişehir'de "Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi" açıldı
        Model uçak ve helikopter tutkunları, Eskişehir'deki festivalde buluştu
        Model uçak ve helikopter tutkunları, Eskişehir'deki festivalde buluştu
        Eskişehir'de "5. Model Uçak ve Helikopter Festivali" başladı
        Eskişehir'de "5. Model Uçak ve Helikopter Festivali" başladı
        Eskişehir'de kız öğrenci yurtlarının çevrelerinde denetim yapıldı
        Eskişehir'de kız öğrenci yurtlarının çevrelerinde denetim yapıldı