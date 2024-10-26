Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki Endonezyalı öğrenciler batik sanatını tanıttı

        Eskişehir'de öğrenim gören Endonezyalı üniversite öğrencileri, kumaşlara renkli desenler kazandırmak amacıyla yapılan batik sanatını tanıtım etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki Endonezyalı öğrenciler batik sanatını tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de öğrenim gören Endonezyalı üniversite öğrencileri, kumaşlara renkli desenler kazandırmak amacıyla yapılan batik sanatını tanıtım etkinliği gerçekleştirdi.

        Endonezya Eğitim, Kültür, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye'deki Endonezyalı Öğrenciler Birliği (PPI Türkiye) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi'nde "Batik ve Ebru" etkinliği düzenlendi.

        Eskişehir'de eğitim gören yaklaşık 150 Endonezyalı öğrencinin bir araya getirilmesiyle düzenlenen etkinlikte, ücretsiz batik ve ebru sanatı atölyeleri gerçekleştirildi.

        PPI bölgeleri ve yerel kültür merkezleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına düzenlenen atölyelere, ESOGÜ öğrencileri ve akademisyenler de katılım sağladı.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erşahin Ahmet Aygün, AA muhabirine, düzenlenen atölye çalışmalarının kültürel etkileşim açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde eğitim gören tüm Endonezyalı öğrencilerin etkinliğe katılım sağladığını anlatan Aygün, "Bu etkinlik ile Endonezyalı öğrencilerimizi daha yakından tanımış olduk. Endonezyalıların bu kadar çalışkan olduklarını bilmiyordum. Tebrik ediyorum kendilerini, hayran kaldım. Onların çalışkanlıklarını örnek almalıyız." ifadesini kullandı.

        - "Çok güzel arkadaşlıklar kurduk"

        ESOGÜ Kimya Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Verda Naufal Arista da kültürel mirasları olan batik sanatını tanıtmaktan büyük keyif aldığını belirtti.

        Arista, düzenlenen atölyelerin ücretsiz ve herkesin katılımına açık olduğunu, bu etkinliğin Türk öğrencilerle aralarındaki iletişimi güçlendireceğini kaydetti.

        Batik sanatında en önemli noktanın balmumu bıçağını kullanabilmek olduğunu anlatan Arista, "Batik, kumaşın üzerine balmumu bıçağıyla ülkemize has desenler çizerek yapılan resim tekniği. Türk vatandaşları için çok yeni bir teknik aslında, onlara çok ilginç geliyor. Bu yüzden atölyeler çok eğlenceli geçiyor, Türk arkadaşlarımızla aile gibi olduk. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Onlar da batiki öğrenmek için çok hevesliler." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikte Endonezyalı öğrencilere ebru sanatı eğitimi veren, Eskişehir Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Mübeccel Enönlü ise ebrunun Türk Kültürü açısından çok önemli olduğunu belirtti.

        Etkinlikle görev alarak, ebru sanatını farklı kültürlere anlatmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Enönlü, bu sanatta genellikle eczacılıkta kullanılan kitreyle çalıştıklarını, geleneksel bir sanat olduğu için at kılı fırça kullanımı gerektirdiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de evli çiftler tenis turnuvasında birlikteliklerini güçlendiriyo...
        Eskişehir'de evli çiftler tenis turnuvasında birlikteliklerini güçlendiriyo...
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlend...
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlend...
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de yapımı tamamlanan TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi töre...
        Eskişehir'de yapımı tamamlanan TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi töre...