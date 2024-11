Japon origami sanatını Özbek desenleriyle buluşturdu

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Özbekistan'dan Eskişehir'e yüksek lisans eğitimi almak için gelen Süreyya Norkhodjaeva, Japon kağıt katlama sanatı origami ile yaptığı çeşitli ebatlardaki eserleri Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki sergide tanıtıyor.

Fergana Devlet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra 2021 yılında uluslararası öğrencilere yönelik "Türkiye Bursları" programıyla Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programı Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlayan 27 yaşındaki Norkhodjaeva, origamiyle çocukluğunda tanıştı.

Kağıt katlama sanatı hobisini internetten izlediği çizim ve videolarla geliştiren Norkhodjaeva, zamanla büyük boyutlu eserler yapmaya başladı.

Üniversitedeki eğitim hayatı boyunca origami alanında İtalya'da düzenlenen "All of the Art" başta olmak üzere ulusal ve uluslararası 20'nin üzerinde yarışmaya katılan Norkhodjaeva, birçok derece elde etti. Memleketi Fergana'da kurslar açan Norkhodjaeva, yüksek lisans için geldiği Eskişehir'de de kağıt katlama sanatını insanlara sevdirmeye çalışıyor.