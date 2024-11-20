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        Japon origami sanatını Özbek desenleriyle buluşturdu

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Özbekistan'dan Eskişehir'e yüksek lisans eğitimi almak için gelen Süreyya Norkhodjaeva, Japon kağıt katlama sanatı origami ile yaptığı çeşitli ebatlardaki eserleri Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki sergide tanıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:04
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        Japon origami sanatını Özbek desenleriyle buluşturdu
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        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Özbekistan'dan Eskişehir'e yüksek lisans eğitimi almak için gelen Süreyya Norkhodjaeva, Japon kağıt katlama sanatı origami ile yaptığı çeşitli ebatlardaki eserleri Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki sergide tanıtıyor.

        Fergana Devlet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra 2021 yılında uluslararası öğrencilere yönelik "Türkiye Bursları" programıyla Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programı Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlayan 27 yaşındaki Norkhodjaeva, origamiyle çocukluğunda tanıştı.

        Kağıt katlama sanatı hobisini internetten izlediği çizim ve videolarla geliştiren Norkhodjaeva, zamanla büyük boyutlu eserler yapmaya başladı.

        Üniversitedeki eğitim hayatı boyunca origami alanında İtalya'da düzenlenen "All of the Art" başta olmak üzere ulusal ve uluslararası 20'nin üzerinde yarışmaya katılan Norkhodjaeva, birçok derece elde etti. Memleketi Fergana'da kurslar açan Norkhodjaeva, yüksek lisans için geldiği Eskişehir'de de kağıt katlama sanatını insanlara sevdirmeye çalışıyor.

        Odunpazarı ilçesindeki bir galeride sokak atölyesinde ziyaretçilerle buluşarak çocuklar başta olmak üzere birçok kişiyle ilgi çekici ürünler yapan sanatçı, eserlerinde atık kağıtları kullanıyor.

        Süreyya Norkhodjaeva, AA muhabirine, origami yapmanın kendisini rahatlattığını, icra ettiği sanatın hayatındaki stresi önemli ölçüde azalttığını söyledi.

        Eserlerine Özbek kültüründen esintiler kattığını belirten Norkhodjaeva, "Japon sanatı olsa da katıldığım yarışmalarda origamiyi Özbek kültürünü de yansıtan ögelerle birleştiriyorum. Özbek atlas kumaşının desenlerini origamiden yaptığım vazolara işlemeye başladım. Böylelikle çalışmalarımda ve yarışmalarda milli sanatımızı Japon sanatıyla birleştirdim." dedi.

        Oyuncak figürleri de yaptığını dile getiren Norkhodjaeva, Türk kültürünü de origami sanatıyla yansıtmayı hedeflediğini anlattı.

        - "İsraf olmasın diye normal kağıt kullanmıyorum"

        Norkhodjaeva, atık kağıtları kullandığı çalışmalarına hazırlık olması için boş zamanlarında üçgenler yaptığını ifade etti.

        Boyu kadar bir vazo için A4 boyutunda 3 bin 500 kağıt kullanıp 14 bin üçgen hazırladığını, bu eserin yaklaşık bir ayını aldığını belirten Norkhodjaeva, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Film izlerken, yolculuk yaparken, beklerken sürekli kağıt katlıyorum, elim boş durmuyor. Ceplerimde sürekli kağıt bulunuyor. Zaman kazanmak için boş zamanlarımı sürekli origamiyle değerlendirmeye çalışıyorum. Kağıtları geri dönüşüm olsun diye kullanıyorum. İsraf olmasın diye normal kağıt kullanmıyorum. Açıkçası kullanılmış kağıtları bulmak zor oluyor. Dokusu ince olduğu için gazete kağıdı kullanamıyorum. Genellikle A4 boyutundaki kağıtları tercih ediyorum. Üniversitedeki hocalarımdan kullanılmış kağıtlarını vermeleri için rica ediyorum. Arkadaşlarıma, çevremdeki insanlara atık kağıtlarını atmamaları gerektiğini söylüyorum. Yarışmaya hazırlanmadığım zamanlarda sürekli atık kağıt biriktiriyorum. Böylelikle bir ürün yapacağım zaman hazırda kağıt bulunduruyorum. Origaminin klasik ve modüler gibi farklı çeşitleri var. Ben modüler origami yapıyorum. Parçalara bölünen kağıtlar üçgen yapılıyor."

        Origaminin faydalarının pek bilinmediğini dile getiren Norkhodjaeva, "Origamiyi duyunca insanların aklına uçak, gemi gibi figürler akıllara geliyor. Origamiyi daha önce duymayanlar şaşırıyor ve farklı tasarımları görünce bunun yeni bir şey olduğunu söylüyorlar. Özellikle çocuklar büyük ilgi gösteriyor." diye konuştu.

        Dünya genelinde origamiyle ilgili bilimsel çalışmaları incelediğinde çocukların psikomotor becerilerine katkısının ortaya konulduğuna işaret eden Norkhodjaeva, "Onun dışında bilişsel gelişim, düşünme becerileri, yaratıcı düşünme becerileri üzerinde yapılmış çalışmalar mevcut. Ben de çocukların ve öğrencilerin hatta yetişkinlerin üzerinde de origaminin etkilerine dair araştırma yapmayı düşünüyorum. Çalışmalarımı stres düzeyini düşürmeye yönelik katkıları üzerine yoğunlaştırdım." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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