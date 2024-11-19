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        Kontrollü yıkımda tavan çöktü; 2 işçi yaralandı

        ESKİŞEHİR'de kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan 8 katlı binanın 3'üncü katında tavan çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:20
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        Kontrollü yıkımda tavan çöktü; 2 işçi yaralandı
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        ESKİŞEHİR'de kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan 8 katlı binanın 3'üncü katında tavan çöktü. Göçük altında kalarak yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda 8 katlı binada bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Saat 16.30 sıralarında yıkımı yapılan binanın 3'ünncü katında tavan, büyük bir gürültüyle çöktü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, Porsuk Çayı'nın geçtiği bulvarı trafiğe kapattı. AFAD ve itfaiye ekipleri binaya girerek göçük altında kalan işçileri yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammed İsmail ve Eray Acartürk, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçük sırasında alt katta olan 2 işçi ise kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

        'BİR SÜRÜ TOZ DUMAN GELDİ'

        Göçük sırasında bulvar üzerinde olduğunu söyleyen Erdem Özkaya (20, yaralılara yardım ettiklerini belirtti. İki işçinin durumunun ciddi olduğunu anlatan Özkaya, "Bir sürü toz duman geldi, sesler geldi. Baktık, binanın hepsi yıkıldı. İçeriye seslendik, insanlar var mı diye, 2 kişi vardı içerde. Herkes yardım etti. Hemen içeri koştuk, taşları kaldırdık. İlk kişinin bacaklarını kurtardık ama durumu ağırdı. Diğeri de düştükten sonra vücuduna demir battı sanırım. Polisler, itfaiyeler 2 kişiyi çıkarttılar. İçeri girerken göçük devam ediyordu. Yukarıdan taşlar düşüyordu" diye konuştu.

        BULVAR KAPATILDI

        Ekipler, yaralıların çıkarılmasının ardından özel cihazlarla binada dinleme yaparak başka işçi olup, olmadığını kontrol etti. Bulvar binanın yıkılma tehlikesine karşı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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