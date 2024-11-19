Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de yıkım sırasında binanın bir bölümünün çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında yaşanan çökme sonucu enkaz altında kalarak yaralanan 2 işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:51 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de yıkım sırasında binanın bir bölümünün çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında yaşanan çökme sonucu enkaz altında kalarak yaralanan 2 işçi kurtarıldı.

        İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde kentsel dönüşüm için tahliye edilip yıkım çalışması başlatılan 8 katlı binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Enkaz altında kalan Eray Acartürk ve kimliği öğrenilemeyen bir işçi, ekipler tarafından kurtarılarak çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Üzerlerine moloz parçaları düşen Selçuk Acartürk ile Sahabettin Valizade ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        Enkazda ses dinlemesi yapan AFAD ekipleri, içeride başka kimsenin olmadığını belirledi.

        Görgü tanıklarından Erdem Özkaya, gazetecilere, Porsuk Çayı kenarında otururken söz konusu binanın olduğu yerden toz bulutunun yükseldiğini söyledi.

        Gürültü duyduklarını da belirten Özkaya, "Bir baktık ki bina yıkıldı. İçeriye seslendik, insanlar var mı diye. İki kişi vardı. Vatandaşlar yardım etti. Hemen içeri koştuk, taşları kaldırdık. Bir kişinin bacaklarına baskı yapan enkaz parçalarını aldık. Bir kişinin bacağına demir saplanmıştı. İtfaiyenin gelmesini bekledik. Polisler geldi. İtfaiyeciler de geldi. İşçileri çıkarttılar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesine "sumatik" tepkisi
        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesine "sumatik" tepkisi
        Sanal kumar bağımlılığına karşı "bloklama yazılımları kullanın" önerisi
        Sanal kumar bağımlılığına karşı "bloklama yazılımları kullanın" önerisi
        Eskişehir'de bekçiler tarafından denetim yapıldı
        Eskişehir'de bekçiler tarafından denetim yapıldı
        Vincin sepetinden düşen işçi öldü
        Vincin sepetinden düşen işçi öldü
        Eskişehir'de inşaatta vinçten düşen işçi öldü
        Eskişehir'de inşaatta vinçten düşen işçi öldü
        KOAH'a yakalananların yüzde 80'inde sigara kullanımı öne çıkıyor
        KOAH'a yakalananların yüzde 80'inde sigara kullanımı öne çıkıyor