Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Kentte belirlenen 3 adrese yapılan baskınlarda, 363 gram kokain, 1468 sentetik ecza hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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