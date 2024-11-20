Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kentte belirlenen 3 adrese yapılan baskınlarda, 363 gram kokain, 1468 sentetik ecza hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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