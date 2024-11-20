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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:49
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Kentte belirlenen 3 adrese yapılan baskınlarda, 363 gram kokain, 1468 sentetik ecza hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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