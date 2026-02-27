Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çok sayıda polisin görev aldığı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Büyükdere Mahallesi'ne bağlı cadde ve ara sokaklarda Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda birimin görev aldığı geniş çaplı trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Toplam 35 ekibin ve 90 polisin görev aldığı denetimlerde, 276 kişi ve 147 araç kontrol edildi.
Denetimde durdurulan 1 kişinin yapılan üst aramasında 4,13 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
