Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çok sayıda polisin görev aldığı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 09:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çok sayıda polisin görev aldığı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Büyükdere Mahallesi'ne bağlı cadde ve ara sokaklarda Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda birimin görev aldığı geniş çaplı trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        Toplam 35 ekibin ve 90 polisin görev aldığı denetimlerde, 276 kişi ve 147 araç kontrol edildi.

        Denetimde durdurulan 1 kişinin yapılan üst aramasında 4,13 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Paramount Netflix'i saf dışı mı bıraktı?
        Paramount Netflix'i saf dışı mı bıraktı?
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bunların modası geçti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bunların modası geçti
        AK Parti İl Başkanı Albayrak: "Eskişehir için ortaya koyduğumuz vizyonun sı...
        AK Parti İl Başkanı Albayrak: "Eskişehir için ortaya koyduğumuz vizyonun sı...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Eskişehir'de İl Danışma Meclisi To...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Eskişehir'de İl Danışma Meclisi To...
        Filipinli Talactac Müslüman olup "Hayat" ismini aldı
        Filipinli Talactac Müslüman olup "Hayat" ismini aldı
        İnönü Belediyesi'nin mahallelerde çalışmaları sürüyor
        İnönü Belediyesi'nin mahallelerde çalışmaları sürüyor
        Kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı; sıkışan yolcu öldü
        Kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı; sıkışan yolcu öldü