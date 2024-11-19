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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de yıkım sırasında binanın bir bölümünün çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında yaşanan çökme sonucu enkaz altında kalarak yaralanan 2 işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 18:00 Güncelleme: 19.11.2024 - 18:00
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de yıkım sırasında binanın bir bölümünün çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında yaşanan çökme sonucu enkaz altında kalarak yaralanan 2 işçi kurtarıldı.

        İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde kentsel dönüşüm için tahliye edilip yıkım çalışması başlatılan 8 katlı binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Enkaz altında kalan işçiler Eray Acartürk ve Muhammed İsmail, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üzerlerine moloz parçaları düşen Selçuk Acartürk ile Sahabettin Valizade de kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        Enkazda ses dinlemesi yapan AFAD ekipleri, içerde başka kimsenin olmadığını belirledi.

        Görgü tanıklarından Erdem Özkaya, gazetecilere, Porsuk Çayı kenarında otururken söz konusu binanın olduğu yerden toz bulutunun yükseldiğini söyledi.

        Gürültü duyduklarını da belirten Özkaya, "Bir baktık ki bina yıkıldı. İçeriye seslendik, insanlar var mı diye. 2 kişi vardı. Vatandaşlar yardım etti. Hemen içeri koştuk, taşları kaldırdık. Bir kişinin bacaklarına baskı yapan enkaz parçalarını aldık. Bir kişinin bacağına demir saplanmıştı. İtfaiyenin gelmesini bekledik. Polisler geldi. İtfaiyeciler de geldi. İşçileri çıkardılar." diye konuştu.

        Binanın yanından geçen ve tedbiren trafiğe kapatılan Şair Fuzuli Caddesi'nde bir süre sonra yeniden trafik akışı sağlandı.

        - Odunpazarı Belediye Başkanından açıklama

        Bölgede inceleme yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gazetecilere, bina için daha önce elle yıkım kararı verildiğini ve yaklaşık 1,5 aydır binada çalışmaların yapıldığını söyledi.

        Elle yıkım çalışmaları sırasında göçük olduğunu belirten Kurt, şöyle dedi:

        "Bugün bir blok çökmüş. Dolayısıyla işçi arkadaşlarımız yaralanmış. Onların hastanede tedavileri sürüyor. Sağlık durumunda ciddiyeti yok. Yan binalarda bir esneme var sanıyorum öyle diyor arkadaşlar. Ona göre bakıp, değerlendirip bir karar vereceğiz. Yan binalarda bir risk varsa boşaltılması gerekir. Şimdi müteahhit arkadaşımız da buradaydı. Onunla da konuşuyoruz. Gerekirse bir makine getirip daha hızlı bir şekilde yıkmanın yolunu bulacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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