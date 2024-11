Eskişehir'de "İstihdam İçin Engel Yok" projesi kapanış sempozyumu gerçekleştirildi

Eğitim firması Wise Academy İsveç koordinatörlüğünde İtalya, Portekiz ve Türkiye'den kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen "İstihdam İçin Engel yok" isimli Avrupa Birliği Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projesi sempozyumunun kapanışı, Eskişehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

İsveç merkezli Türk firması Wise Academy öncülüğünde İtalya'dan Europole, Portekiz'den Lusofona Üniversitesi ile Türkiye'den Yoncalar Derneği tarafından hazırlanan projenin sempozyum kapanışına çok sayıda temsilci katıldı.

"Kaynaşma bütünleşme eğitimine devam eden çocuklarımızın birçoğu yine mesleki eğitim veren kurumlarımızla ve burada da mesleki eğitim alabiliyorlar. Ama bunları daha nitelikli hale getirebilmek, daha destekleyici olabilmek için bakanlık olarak şu an mevzuat hazırlıklarımız devam ediyor. Bir yandan bunları da yerini bulabilmesi için, hayata geçebilmesinde tüm mevzuat metinlerini yedirmeye çalışıyoruz. Bunlar önemli, bir şeyin niteliğini değiştirmeyi, bugün ve yarın arasında fark oluşturmak istiyorsak, farklı işler yapmak zorundayız."

Uzun zamandır özel gereksinimli bireylere yönelik projeler üzerine çalışıldığını belirten Proje Koordinatörü Emre Hüseyin Yiğit ise şunları kaydetti:

"Amacımız her alandan, her sektörden, sivil toplum sektöründen, aynı zamanda üniversiteden ve aynı zamanda sektörel olarak özel gereksinimli bireylere destek sağlayan her kesime ulaşmaya çalıştık. Birçok proje yapıyoruz ama biz bu projeyle biraz daha fazla kesime erişmeye çalışıp bu projenin sonucunda çıkarttığımız iyi örnekleri sizlere sunmak istedik."