Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "İstihdam İçin Engel Yok" projesi kapanış sempozyumu gerçekleştirildi

        Eğitim firması Wise Academy İsveç koordinatörlüğünde İtalya, Portekiz ve Türkiye'den kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen "İstihdam İçin Engel yok" isimli Avrupa Birliği Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projesi sempozyumunun kapanışı, Eskişehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:56 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "İstihdam İçin Engel Yok" projesi kapanış sempozyumu gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eğitim firması Wise Academy İsveç koordinatörlüğünde İtalya, Portekiz ve Türkiye'den kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen "İstihdam İçin Engel yok" isimli Avrupa Birliği Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projesi sempozyumunun kapanışı, Eskişehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

        İsveç merkezli Türk firması Wise Academy öncülüğünde İtalya'dan Europole, Portekiz'den Lusofona Üniversitesi ile Türkiye'den Yoncalar Derneği tarafından hazırlanan projenin sempozyum kapanışına çok sayıda temsilci katıldı.

        Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda tanıtım sunumları yapıldı.

        Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Paça, özel eğitimde herkesin önemli misyonları bulunduğunu belirtti.

        Kamu ve sivil toplum olmak üzere herkese farklı sorumluluklar düştüğünü anlatan Paça, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak, çünkü bu iş sadece bir bakanlığın bir genel müdürlüğün uhdesinde olabilecek bir iş değil. Eğer Türkiye Cumhuriyeti konuşuyorsak, toplumu konuşuyorsak bizim inandığımız kelime şu: misyonlamak.

        Bu hizmet, bu sorumluluk tüm toplumun meselesi haline geldiği zaman çözeceğiz. İnkişafı, gelişmeyi, sorunları azaltıp, gelişimin seyrini değiştireceğimiz alan bu. Herkese ciddi manada sorumluluk düşüyor. Kamusu, sivil toplumu paydaşı hiç fark etmez. Emanet edilen, hissettiğiniz durum gerçekten sadece bu kurum değil, kurumlar değil hayat nerede yaşanıyorsa, oradaki normal diye adlandırdığınız herkesin bireyin, kamunun, sivil toplum örgütünün herkesin sorumluluğu var, bunu unutmamak lazım. " dedi.

        Özel eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı strateji planına yeni kavramlar eklendiğini kaydeden Paça, şunları söyledi:

        "Kaynaşma bütünleşme eğitimine devam eden çocuklarımızın birçoğu yine mesleki eğitim veren kurumlarımızla ve burada da mesleki eğitim alabiliyorlar. Ama bunları daha nitelikli hale getirebilmek, daha destekleyici olabilmek için bakanlık olarak şu an mevzuat hazırlıklarımız devam ediyor. Bir yandan bunları da yerini bulabilmesi için, hayata geçebilmesinde tüm mevzuat metinlerini yedirmeye çalışıyoruz. Bunlar önemli, bir şeyin niteliğini değiştirmeyi, bugün ve yarın arasında fark oluşturmak istiyorsak, farklı işler yapmak zorundayız."

        Uzun zamandır özel gereksinimli bireylere yönelik projeler üzerine çalışıldığını belirten Proje Koordinatörü Emre Hüseyin Yiğit ise şunları kaydetti:

        "Amacımız her alandan, her sektörden, sivil toplum sektöründen, aynı zamanda üniversiteden ve aynı zamanda sektörel olarak özel gereksinimli bireylere destek sağlayan her kesime ulaşmaya çalıştık. Birçok proje yapıyoruz ama biz bu projeyle biraz daha fazla kesime erişmeye çalışıp bu projenin sonucunda çıkarttığımız iyi örnekleri sizlere sunmak istedik."

        Programda, Lusofana Ünversitesinden Prof. Carla Sousa'nın sunumunun ardından Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir İşkur İl Müdürü Fatih Acar ve Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın da konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Eskişehir'de hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Eskişehir'de hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda yılın 10 ayında 100 bin yolcuya ula...
        Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda yılın 10 ayında 100 bin yolcuya ula...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        ESOGÜ projesiyle 65 yaş üstü kişiler sanal gerçeklik teknolojisini tecrübe...
        ESOGÜ projesiyle 65 yaş üstü kişiler sanal gerçeklik teknolojisini tecrübe...
        Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü
        Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü