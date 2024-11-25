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        Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda yılın 10 ayında 100 bin yolcuya ulaşıldı

        Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı, yılın 10 ayında 100 bin yolcunun kullandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:33
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        Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda yılın 10 ayında 100 bin yolcuya ulaşıldı
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        Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nı, yılın 10 ayında 100 bin yolcunun kullandığı bildirildi.

        Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) yapılan açıklamada, işletmeciliği üniversite tarafından yapılan havalimanında 10 aylık dönemde dış hatlarda 99 bin 974, iç hatla birlikte toplamda ise 100 bin 239 yolcu sayısına ulaşıldığı belirtildi.

        Bu rakamlarla Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın, pandemi süreci de dahil son 5 yılda, yaklaşık yarım milyon yolcuya hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, "Üniversite kampüsü içerisinde yer alan Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, pilotaj eğitim uçuşlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası ticari yolcu taşımacılığına da hizmet veriyor. Bölgesel bir havalimanı olan Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın, yıllık yolcu trafiğine bakıldığında oldukça önemli bir başarıyı yakaladığı görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Programı tarafından öğrenciler için tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilen 3 yıllık toplam eğitim uçuşu trafiğinin ise 13 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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