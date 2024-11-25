Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18-25 Kasım tarihlerinde yapılan çalışmalarda 11 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda, 26 olaya müdahale edildiği belirtildi.

42 şüpheliye işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "11 şüpheli tutuklanmıştır. 31 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Çalışmalarda, 1024 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 394 sentetik ecza hapı, 304 gram esrar, 2 av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.