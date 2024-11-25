Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18-25 Kasım tarihlerinde yapılan çalışmalarda 11 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:20 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18-25 Kasım tarihlerinde yapılan çalışmalarda 11 şüpheli tutuklandı.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda, 26 olaya müdahale edildiği belirtildi.

        42 şüpheliye işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "11 şüpheli tutuklanmıştır. 31 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Çalışmalarda, 1024 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 394 sentetik ecza hapı, 304 gram esrar, 2 av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        - Trafik denetimleri

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 18-25 Kasım tarihlerinde il genelinde trafik denetimleri yapıldı.

        Denetimlerde, 23 bin 753 araç kontrol edildi. 276 aracın çeşitli ihlallerden trafikten men edildiği çalışmalarda, 5 bin 601 trafik cezası uygulandı, 83 sürücü belgesine ise el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme!
        2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme

        Benzer Haberler

        ESOGÜ projesiyle 65 yaş üstü kişiler sanal gerçeklik teknolojisini tecrübe...
        ESOGÜ projesiyle 65 yaş üstü kişiler sanal gerçeklik teknolojisini tecrübe...
        Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü
        Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü
        Eskişehir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Eskişehir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Eskişehir'de, mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürdü
        Eskişehir'de, mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürdü
        Eskişehir'de kar etkili oldu
        Eskişehir'de kar etkili oldu
        Gaziantep'in tescilli kutnu kumaşından özel tasarımlarla kadın çantası üret...
        Gaziantep'in tescilli kutnu kumaşından özel tasarımlarla kadın çantası üret...