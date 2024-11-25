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        ESOGÜ projesiyle 65 yaş üstü kişiler sanal gerçeklik teknolojisini tecrübe etti

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) koordinasyonuyla, Hamamyolu Çarşısı'nın 1940 ve 1980 yıllarının sanal gerçeklik teknolojisiyle modellendiği TÜBİTAK 1001 Projesi, 65 yaş üstü bireyler tarafından deneyimlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:37 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:37
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        ESOGÜ projesiyle 65 yaş üstü kişiler sanal gerçeklik teknolojisini tecrübe etti
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) koordinasyonuyla, Hamamyolu Çarşısı'nın 1940 ve 1980 yıllarının sanal gerçeklik teknolojisiyle modellendiği TÜBİTAK 1001 Projesi, 65 yaş üstü bireyler tarafından deneyimlendi.

        ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk yürütücülüğünde, hızla değişen kentleşme süreçlerinde bireylerin yaşadığı fiziksel ortamın kaybedilmemesini sağlamak ve anılarla o belleği canlandırmak adına günümüz teknolojileriyle anımsama kutusu tasarımı modeli üretmeyi amaçlayan TÜBİTAK 1001 projesinin, 65 yaş üzeri bireylerin görüşleriyle geliştirilmesi için planlanan sanal gerçeklik (VR deneyimi), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Konukevi Porsuk Otel'de gerçekleştirildi.

        Projenin önemli aşamalarından olan ve 65 yaş üstü bireylerin görüşleriyle geliştirilmesi planlanan sanal gerçeklik deneyiminde, bireylerin hafızasında Hamamyolu Çarşısı'nın bileşenlerinin mekansal olarak nasıl yer aldığı araştırıldı.

        "Urban Memory Box" başlıklı çalışmada, bilimsel tarih kaynaklarına dayalı mekansal bilgiler, VR teknolojisi kullanılarak katılımcılara sunuldu. Ön test ve son test uygulamaları sayesinde, sanal gerçekliğin anımsamaya katkıları değerlendirildi ve olumlu-olumsuz deneyimlerin yanı sıra iyileştirme önerileri toplandı.

        1940-1980 yılları arasında Hamamyolu Çarşısı’nın dijital ortamda modellenmesiyle, kentsel bellek aktarımında yeni teknolojilerin rolü vurgulandı. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Tepebaşı Belediyesi, Pencuse Dijital ve Alzheimer Derneği gibi paydaşlarla yürütülen 30 aylık proje, tamamlandığında “Urban Memory Box” modeli Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Müzesi’ne kazandırılacak.

        Proje ile kent belleği canlandırılıp, teknolojinin kentsel belleğin sürdürülebilirliğindeki rolünü ortaya koymak hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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