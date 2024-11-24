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        Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

        Eskişehir'in yüksek kesimleri kar yağışının etkili olmasının ardından karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:02 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:14
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        Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü
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        Eskişehir'in yüksek kesimleri kar yağışının etkili olmasının ardından karla kaplandı.

        Kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

        Sarıcakaya kara yolu kenarındaki Bozdağ mevkisinde ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, yüksek kesimlerde sis de etkisini hissettirdi.

        Yüksek kesimlerde etkili olan rüzgar nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü.

        Bozdağ Mahallesi mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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