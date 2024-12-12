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        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları İl Başkanlığına Feriha Ertorun atandı

        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları İl Başkanlığı görevine Feriha Ertorun'un getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:27 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:28
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        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları İl Başkanlığına Feriha Ertorun atandı
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        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları İl Başkanlığı görevine Feriha Ertorun'un getirildiği bildirildi.

        Partinin Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ile yapılan istişareler neticesinde Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı olarak Feriha Ertorun atandığı belirtildi.

        Ertorun'un mazbatasını, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den aldığı kaydedilen açıklamada, "Başkanımıza yeni görevinde başarılar diler, önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanımız Özlem Ünalır'a emekleri için teşekkür ederiz. Şehrimiz için hayırlı ve uğurlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

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