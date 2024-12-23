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        Eskişehir'de sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sokakta yürüyen kişiye sahipsiz bir grup köpeğin saldırdığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:24
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        Eskişehir'de sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sokakta yürüyen kişiye sahipsiz bir grup köpeğin saldırdığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Şarhöyük Mahallesi'ndeki bir sokakta yürüyen kişiyi, sahipsiz 8 köpek takip etmeye başladı. Köpeklerin kendisini takip etmesinden tedirgin olan genç, bir avluya yaslanarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

        Köpeklerin ısrarla üzerine gelmesi üzerine sırtındaki çantasını çıkarak kendisini korumaya çalışan kişi, bir süre sonra köpekleri kendinden uzaklaştırmayı başardı.

        Gencin 8 köpeğin saldırısından yara almadan kurtulduğu anlar, çevredeki bir binada bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Köpeklerin gence saldırdığı noktaya yakın bölgede üniversite öğrencilerinin barındığı bir yurt ile çocukların oyun oynadığı parkın bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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