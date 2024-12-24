BEBKA Yönetim Kurulu, Eskişehir'de toplandı

Vali Aksoy, toplantının iller, bölge ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, toplantı vesilesiyle kente gelen BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bursa Valisi Ayyıldız ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile kurul üyelerini karşıladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

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