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        BEBKA Yönetim Kurulu, Eskişehir'de toplandı

        Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Eskişehir'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:53
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        BEBKA Yönetim Kurulu, Eskişehir'de toplandı
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        Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Eskişehir'de yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, toplantı vesilesiyle kente gelen BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bursa Valisi Ayyıldız ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile kurul üyelerini karşıladı.

        Vali Aksoy, toplantının iller, bölge ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

        Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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