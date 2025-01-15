Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, Odunpazarı Belediyesine tepki gösterdi

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, risk taşıdığı için yıkım kararı verilen Osmangazi Ortaokulunun yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaları mahkeme kararıyla durduran Odunpazarı Belediyesini eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, Odunpazarı Belediyesine tepki gösterdi
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, risk taşıdığı için yıkım kararı verilen Osmangazi Ortaokulunun yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaları mahkeme kararıyla durduran Odunpazarı Belediyesini eleştirdi.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediyesinin kamu yatırımlarına olan engelleyici tavrını defalarca dile getirdiğini hatırlattı.

        Osmangazi Ortaokulunun risk taşıdığı için yıkım kararı alındığını hatırlatan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

        "Peki yapılacak okulu dava edip, çoluk çocuğu süründürmek nedir Allah aşkına? Çok rica ediyorum bu ibretlik hikayeyi okuyun, okuyun ki, CHP zihniyeyi nedir anlayın, öğrenin. Risk taşıdığı için yıkım kararı verilen Osmangazi Ortaokulu binası, önce Osmangazi İlkokulu binasına, ardından Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait ve boşaltılan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu binasına taşınarak burada eğitim ve öğretime devam etmiştir. Ancak Odunpazarı Belediyesinin daha önce yaptığı imar planı değişikliği sebebiyle okulun yıkılıp yeniden yapılması için inşaat ruhsatı alınamamaktadır. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından plan tadilatı başvurusunda bulunulmuştur."

        Hatipoğlu, Bakanlığın plan tadilatını onaylamasına rağmen, Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan dava sonucu Eskişehir İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini bildirdi.

        Öğrencilerin ve ailelerin ortada kaldığını vurgulayan Hatipoğlu, "Şimdi belki de yıllar sürecek bir dava ile devletimiz çok ihtiyaç olan bu okul binasını yapamıyor. Şimdi sizlere soruyorum; insan siyasi nedenlerle okula, çocuğa, eğitime düşmanlık eder mi?" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası

        Benzer Haberler

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de basın toplantısı düzenledi
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de basın toplantısı düzenledi
        Eskişehir'de esnaf kan bağış kampanyasına destek verdi
        Eskişehir'de esnaf kan bağış kampanyasına destek verdi
        Ümit Özdağ: Ekrem Bey'in imkan ve kaynakları Şam'a değil, depreme ayırması...
        Ümit Özdağ: Ekrem Bey'in imkan ve kaynakları Şam'a değil, depreme ayırması...
        Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel gazetecilerle bir araya geldi
        Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel gazetecilerle bir araya geldi
        Eşi evi terk eden baba, 6 çocuğuyla baş başa kaldı
        Eşi evi terk eden baba, 6 çocuğuyla baş başa kaldı
        Para yüzücü Salih milli takım hayali için kulaç atıyor
        Para yüzücü Salih milli takım hayali için kulaç atıyor