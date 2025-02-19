Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobilden atlayan sürücü yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde Fatih Y. idaresindeki 26 ACN 984 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

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