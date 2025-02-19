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        Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobilden atlayan sürücü yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, seyir halinde yanmaya başlayan otomobilden yola atlayan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 00:23 Güncelleme: 19.02.2025 - 01:21
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        Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobilden atlayan sürücü yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, seyir halinde yanmaya başlayan otomobilden yola atlayan sürücü yaralandı.

        Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde Fatih Y. idaresindeki 26 ACN 984 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

        Seyir halindeki otomobilden atlayan Fatih Y. yaralandı. Sürücüsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, refüje çarparak durdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Fatih Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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