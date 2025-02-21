Eskişehir'de jandarma tarafından uygulama yapıldı

Uygulamada, 1155 kişiyi sorgulayan ekipler, 605 araç, 44 park, 74 sokak, 49 iş yeri, 50 okul ve 1 öğrenci yurdunu kontrol etti.

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