Eskişehir'de jandarma tarafından uygulama yapıldı
Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.
Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada, 1155 kişiyi sorgulayan ekipler, 605 araç, 44 park, 74 sokak, 49 iş yeri, 50 okul ve 1 öğrenci yurdunu kontrol etti.
Çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı. Çalışmada, 28,8 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.
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