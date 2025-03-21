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        Eskişehir Valisi Aksoy, 71 yıldır evli olan çifti ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla 102 yaşındaki Ali ve 87 yaşındaki İsmihan Çakır çiftinin evlerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:34 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:36
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        Eskişehir Valisi Aksoy, 71 yıldır evli olan çifti ziyaret etti
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla 102 yaşındaki Ali ve 87 yaşındaki İsmihan Çakır çiftinin evlerine ziyarette bulundu.

        71 yıldır evli olan Çakır çiftinin Akarbaşı Mahallesi Beyhan Sokak'taki evini eşi Hülya Aksoy'la ziyaret eden Vali Aksoy, kendilerine çiçek takdim etti.

        Vali Aksoy, 3 çocuğu ve 6 torunu bulunan Ali Çakır'la bir süre sohbet etti.

        Aksoy, 23 Nisan 1923 doğumlu olan ve geçmişte 10 yıl muhtarlık yapan Ali Çakır'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a dair anılarını dinledi.

        Hüseyin Aksoy, samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette 4 yıl askerlik görevi yapan Çakır'a merak ettiklerini sordu.

        Vali Aksoy, AA muhabirine, 102 yaşındaki Ali Çakır'ın Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu söyledi.

        Çakır ailesini ziyaret ederek onlara saygılarını ve hürmetlerini sunmak istediklerini kaydeden Aksoy, şöyle konuştu:

        "Kendilerine özellikle sağlıklı bir yaşam diliyorum. 2025 yılı bildiğiniz üzere Aile Yılı. Uzun yıllardır evliliği sürdürmüş üç çocuk, altı torun sahibi ve bu yaşa kadar sağlıklı bir şekilde bu noktaya gelen bu ailemizi de Türkiye'de örnek olabilecek bir durum olarak ifade etmek mümkün. Çiftimizin sağlıklı ve dinç şekilde bizleri ayakta karşılaması gerçekten çok güzel bir durum."

        - "Gençler, yavrularım, evlenin"

        Gençlere tavsiyelerde bulunan İsmihan Çakır ise "Gençler, yavrularım, evlenin. Mutlu olun, birbirinize bir çift kötü söz söylemeyin. Saygınızı, sevginizi koruyun. Biz hiç büyüklerimizin önünden geçmedik. Bir tas suyu onlardan önce içmedik. Her işinizde sabırlı olun. Eğer sabrederseniz muradınıza erersiniz. Güzel bir gençlik geçirin ki herkes size hayret etsin." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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