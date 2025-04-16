Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum'dan AK Parti İl Başkanı Albayrak'a ziyaret

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum tarafından ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:53 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum'dan AK Parti İl Başkanı Albayrak'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum tarafından ziyaret edildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haydar Çorum, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Çay ve DSP İl Başkanı Erdoğan Dilek, Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

        Albayrak, kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mihalıççık bizim için Yunus'un aşkıdır düşüncesiyle, ilçemiz adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eskişehir'imizin güzide değeri Yunus Emre çok daha iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

        Çorum ve Dilek de Albayrak'a kabulünden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Kayıp kızın fotoğrafı yapay zekayla canlandırıldı!
        Kayıp kızın fotoğrafı yapay zekayla canlandırıldı!
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Amerikalı Arias'ın 20 yıldır kullanamadığı parmakları Eskişehir'deki operas...
        Amerikalı Arias'ın 20 yıldır kullanamadığı parmakları Eskişehir'deki operas...
        Parmakları bitişik ABD'li genç kız, şifayı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bu...
        Parmakları bitişik ABD'li genç kız, şifayı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bu...
        Serebral palsili avukat azmiyle örnek oluyor
        Serebral palsili avukat azmiyle örnek oluyor
        Anadolu Üniversitesinden Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine uyarı
        Anadolu Üniversitesinden Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine uyarı
        Eskişehir'de Turizm Haftası etkinlikleri başladı
        Eskişehir'de Turizm Haftası etkinlikleri başladı
        Eskişehir'de jandarma seminer düzenledi
        Eskişehir'de jandarma seminer düzenledi