Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum'dan AK Parti İl Başkanı Albayrak'a ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum tarafından ziyaret edildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haydar Çorum, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Çay ve DSP İl Başkanı Erdoğan Dilek, Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Albayrak, kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mihalıççık bizim için Yunus'un aşkıdır düşüncesiyle, ilçemiz adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eskişehir'imizin güzide değeri Yunus Emre çok daha iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Çorum ve Dilek de Albayrak'a kabulünden dolayı teşekkür etti.