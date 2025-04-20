Eskişehir'de dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradığı kişiden yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar para almasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerce yürütülen soruşturmada, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 7 burma bilezik, 10 çeyrek altın, altın taşlı bileklik, beyaz altın broş, 1 gram altın, altın gerdanlık ve 2 altın küpe ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kurusıkı tabancayla ilgili şüphelilerden birine 11 bin 977 lira ceza kesildi.
El konulan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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