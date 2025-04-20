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        Eskişehir'de dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:26 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:46
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        Eskişehir'de dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradığı kişiden yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar para almasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerce yürütülen soruşturmada, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 7 burma bilezik, 10 çeyrek altın, altın taşlı bileklik, beyaz altın broş, 1 gram altın, altın gerdanlık ve 2 altın küpe ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kurusıkı tabancayla ilgili şüphelilerden birine 11 bin 977 lira ceza kesildi.

        El konulan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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