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        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda halk günü buluşmaları başladı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla "halk günü buluşmaları" adlı programı başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:42
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda halk günü buluşmaları başladı
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla "halk günü buluşmaları" adlı programı başlattı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, her pazartesi günü saat 13.00 ila 17.00 arasında gerçekleştirilecek program kapsamında bir milletvekili ile nöbetçi il başkan yardımcıları, parti binasında vatandaşlarla bir araya gelecek.

        Bu haftaki programında AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, il başkan yardımcıları Mustafa Kemal Bandırma ve Mehmet Ali Çil ile birlikte vatandaşların taleplerini dinledi.

        Görüşmelerde, vatandaşların ilettiği sorunlar not edilerek çözüm önerileri değerlendirildi.

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