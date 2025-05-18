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        Yeşilay Eskişehir Şubesi'nden doğa yürüyüşü etkinliği

        Yeşilay Eskişehir Şubesi, Eskişehir Outdoor Sport ekibi iş birliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Avlakkaya Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:01
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        Yeşilay Eskişehir Şubesi'nden doğa yürüyüşü etkinliği
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        Yeşilay Eskişehir Şubesi, Eskişehir Outdoor Sport ekibi iş birliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Avlakkaya Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Yeşilay gönüllüleri, doğanın huzurunu ve sporun enerjisini bir araya getirerek bağımlılıklarla mücadeleye dikkati çekti.

        Katılımcılar, yürüyüş etkinliği boyunca hem fiziksel aktivite gerçekleştirdi hem de sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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