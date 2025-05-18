Eskişehir'de "Bot Kapışması" etkinliği yapıldı
Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesi ve 2 özel firmanın iş birliğiyle "Bot Kapışması" etkinliği düzenlendi.
Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesi ve 2 özel firmanın iş birliğiyle "Bot Kapışması" etkinliği düzenlendi.
Porsuk Çayı'ndaki organizasyonda, botlara binmiş 3'er kişiden oluşan 16 takım, 2'şer gruplar halinde birbirlerini ellerindeki uçları sünger kaplı sopalarla suya devirmeye çalıştı.
Çeşitli kostümler giyen takım üyeleri, su üzerine konuşlandırılmış stantta izleyicilere gösteriler yaptı.
Etkinliği izlemek isteyenler, Porsuk Çayı'ndaki köprüler ile Adalar mevkisinde yoğunluk oluşturdu.
Organizasyon, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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