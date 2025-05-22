Eskişehir Kitap Fuarı kadın yazar Leyla Yalçın'ı okuyucusuyla buluşturdu

Eskişehir Şehir Hastanesinde temizlik personeli olarak görev yapan 51 yaşındaki Leyla Yalçın, arkadaşının hayat hikayesini konu alan ilk kitabı "Züleyha'nın Gözyaşları"nı Eskişehir Kitap Fuarı'nda kitapseverlerin beğenisine sundu.

İlkokul mezunu olan Yalçın, öğrenim hayatı kısa sürmesine rağmen okuma ve yazmaya olan ilgisini sürdürdü. Başlangıçta hobi olarak kısa hikayeler kaleme alan Yalçın, kitap yazma kararı aldı.

Yazdığı ilk kitabının tanıtımını Eskişehir Kitap Fuarı'nda yapan Yalçın, ilk imza gününü gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eğitim hayatı kısa sürse de yazma tutkusunu hiç kaybetmediğini belirten Züleyha Yalçın, AA muhabirine, hayatındaki bazı engellerden dolayı okul hayatına devam edemediğini söyledi.

Küçük yaşlardan beri yazmayı çok sevdiğini bildiren Yalçın, "İçimdeki okuma isteğini bir nebze olsun söndürmek için böyle bir adım attım. İlk imza günümü gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Daha niceleri de olacak." dedi.

Yalçın, ilkokul mezunu olarak kitap yazmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha da başarılı olmak istiyorum, zoru başarmayı severim. İnsan kendini her şekilde yetiştirebilir. Her yerde kaynak kitaplar var. İnsanlar bu imkanları değerlendirip okumalı."

Ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle yakın zamanda bir kitap daha çıkarmak istediğini vurgulayan Yalçın, okumanın herkes için çok faydalı olduğunu sözlerine ekledi.