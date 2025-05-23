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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, Eskişehir'de "yapay zeka" konulu sempozyumda konuştu:

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) düzenlenen "Eskişehir Geleceğin Sesi Sempozyumu"nda, yapay zeka konulu konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:38 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:38
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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, Eskişehir'de "yapay zeka" konulu sempozyumda konuştu:
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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) düzenlenen "Eskişehir Geleceğin Sesi Sempozyumu"nda, yapay zeka konulu konferans verdi.

        Eskişehir Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 17 proje okulunun katılımıyla ESOGÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, "Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği" temalı organizasyona katılan Dönmez, yaptığı konuşmada, yapay zekadan pek çok alanda yararlanıldığını söyledi.

        Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığınca "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" hazırlandığını anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:

        "Burada 5 tematik alandan bahsediliyor. Bu alanlarda daha fazla uygulama yapmamız lazım. Onlardan birisi, eğitim. Birisi, tarım. Diyeceksiniz ki, 'Tarımda kullanılabilir mi?' Evet. Aslında birçok alanda kullanılabilir ama bizim de ihtiyaç duyduğumuz alanlardan birisi."

        Dönmez, söz konusu tematik alanlar içinde "hukuk", "enerji ve sürdürülebilirlik" ile "fintech (dijital finans) uygulamaları"nın da bulunduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin yapay zekadan bu konularda yararlanması gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Hiç şüphesiz sağlık da öyle. Erken teşhis ve tanı koymada yapay zekayı kullanabileceğiz." dedi.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirtti.

        Öğrencilere seslenen Aksoy, "Sizler gelecekte, bilimde, sanatta ve birçok alanda söz sahibi olacak, ülkemizin farklı bir noktaya gelmesinde önemli katkılar sunacaksınız." ifadesini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da genç zihinlerin dünyayı anlamaya yönelik çabalarının aynı zamanda Türkiye'nin müreffeh yarınlarına atılmış kıymetli birer adım olduğunu dile getirdi.

        Sempozyumun temasını öğrencilerin belirlediğini anlatan Aydın, "Böylece öğrencilerimizin bu önemli konuyu çok boyutlu bir bakış açısıyla ele almaları teşvik edilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

        Konuşmaların ardından Vali Aksoy, Milletvekili Dönmez'e tablo hediye etti.

        Organizasyona, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, akademisyenler, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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