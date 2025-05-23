TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, Eskişehir'de "yapay zeka" konulu sempozyumda konuştu:

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) düzenlenen "Eskişehir Geleceğin Sesi Sempozyumu"nda, yapay zeka konulu konferans verdi.

Eskişehir Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 17 proje okulunun katılımıyla ESOGÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, "Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği" temalı organizasyona katılan Dönmez, yaptığı konuşmada, yapay zekadan pek çok alanda yararlanıldığını söyledi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığınca "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" hazırlandığını anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Burada 5 tematik alandan bahsediliyor. Bu alanlarda daha fazla uygulama yapmamız lazım. Onlardan birisi, eğitim. Birisi, tarım. Diyeceksiniz ki, 'Tarımda kullanılabilir mi?' Evet. Aslında birçok alanda kullanılabilir ama bizim de ihtiyaç duyduğumuz alanlardan birisi."

Dönmez, söz konusu tematik alanlar içinde "hukuk", "enerji ve sürdürülebilirlik" ile "fintech (dijital finans) uygulamaları"nın da bulunduğunu dile getirdi.