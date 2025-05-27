Eskişehir'de "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" sergisi açıldı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" sergisi ziyarete açıldı.

Vilayet Meydanı'nda açılan ve o dönemdeki gazetelerin manşetlerine yer verilen sergide konuşan AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Işın Mediha Haskol Şahin, tüm vatandaşları sergilerini ziyaret etmeye davet etti.

Başkan Şahin, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir arada olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle öncelikle demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. 27 Mayıs sadece tek bir darbe tarihi değildir. Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder. O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Milletin iradesi yerine vesayet zihniyeti geçirilmiştir. Bu bakımdan 27 Mayıs siyasi tarihimizde sürekli tekrar edecek olan bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır. Darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden, darbenin yapılışına; hukuksuz Yassıada yargılamalarından millî iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyasetimiz üzerinde büyük yaralar bırakmıştır."