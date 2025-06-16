Eskişehir'de Gündüzler İlkokulu ve Ortaokulu törenle açıldı

Eskişehir'de kamu kaynaklarıyla inşa edilen Gündüzler İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılış töreni yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okulun açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Aksoy, Gündüzler Mahallesi'nin bölgede tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü önemli bir yer olduğunu bildirdi.

Devlet Su İşleri tarafından yapılan sulama göletinin tarımsal üretime katkı sağladığını belirten Aksoy, "Tarımsal üretimin gelişmesi, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları yerde kalmasını ve faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak açısından oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Vali Aksoy, yeni okul binasının kırsal alanda eğitim imkanlarını artırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mahallemiz için büyük bir ihtiyaç olan bu okulumuzu inşa ederek kırsal alanda eğitim görme imkanını artırmış bulunuyoruz. Önceden prefabrik binalarda hizmet veren okulumuz, artık modern ve güzel bir eğitim binasına kavuştu. Bu okul sayesinde öğrencilerimizin şehir merkezine göç etmeden eğitimlerine devam edebilmesi sağlanmıştır. Eskişehir genelinde birçok okul inşaatımız devam ediyor. Yatırım programlarımız doğrultusunda yeni ihalelerle daha fazla eğitim kurumunu hayata geçirmeye devam edeceğiz."