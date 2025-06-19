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        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:05 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:05
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        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 kişinin tefecilik yaptığı belirlendi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, zanlılara ait 3 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

        Aramalarda, 1 senet defteri, 10 isme yazılmış senet, 193 boş senet, 443 tabanca mermisi, 1 tabanca şarjörü, 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 geyik boynuzu ele geçirildi.

        Şüphelilerin mağdurlardan 1 milyon 250 bin lira nakit para ve 4 ev aldıkları tespit edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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