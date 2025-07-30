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        Eskişehir'de huzur ve güven uygulamasıyla parklardaki olumsuzların önüne geçiliyor

        Eskişehir'de kent genelindeki parklarda son dönemde yaşanan olumsuzluk önüne geçilmesi amacıyla polis ekiplerince geniş çaplı huzur ve güven uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:15
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        Eskişehir'de huzur ve güven uygulamasıyla parklardaki olumsuzların önüne geçiliyor
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        Eskişehir'de kent genelindeki parklarda son dönemde yaşanan olumsuzluk önüne geçilmesi amacıyla polis ekiplerince geniş çaplı huzur ve güven uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezindeki yaklaşık 100 parkta, vatandaşların karşılaştıkları rahatsız edici olayların yanı sıra sosyal medyada yer alan olumsuz görüntülerin önüne geçilmesi için çalışma yürütüldü.

        Farklı şube müdürlüklerinde görevli çok sayıda polisin katılımıyla 30 özel denetim ekibi oluşturuldu.

        Devriye faaliyeti icra eden ekipler tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, şüpheli görülen durumlara hızla müdahale edildi.

        Denetimler esnasında vatandaşlara karşılaştıkları olumsuz durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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