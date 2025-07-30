Eskişehir'de huzur ve güven uygulamasıyla parklardaki olumsuzların önüne geçiliyor

Devriye faaliyeti icra eden ekipler tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, şüpheli görülen durumlara hızla müdahale edildi.

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