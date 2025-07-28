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        Sivrihisar İlçe Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Biçer görevine başladı

        Eskişehir'in Sivrihisar İlçe Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Biçer görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:11 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:11
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        Sivrihisar İlçe Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Biçer görevine başladı
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        Eskişehir'in Sivrihisar İlçe Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Biçer görevine başladı.

        Başkomiser Biçer, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Komiser Erkan Kınıcı'nın yerine atandı.

        Evli ve bir çocuk babası Biçer, meslek hayatı boyunca Hatay'ın Samandağ ve Reyhanlı ilçeleri ile Suriye'nin Afrin bölgesinde çeşitli görevlerde bulundu, son olarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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