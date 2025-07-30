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        Mihalgazi Belediyesinden çiftçilere destek

        Eskişehir'in Mihalgazi Belediyesi, çiftçilerin tarlalarını taş toplama makinesiyle temizliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:41 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:41
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        Mihalgazi Belediyesinden çiftçilere destek
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        Eskişehir'in Mihalgazi Belediyesi, çiftçilerin tarlalarını taş toplama makinesiyle temizliyor.

        Mihalgazi Belediyesi, mücavir alan içerisinde yer alan tarımsal arazileri daha verimli hale dönüştürmek amacıyla çalışma yürütüyor.

        Talep eden çiftçilerin tarlaları belediye tarafından taş toplama makinesiyle temizleniyor.

        Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, yaptığı açıklamada, tarımsal arazilerin kolay işlenebilir ve verimli hale getirerek çiftçilere daha fazla kazanç sağlamalarına destek verdiklerini kaydetti.

        Taşları toplanan tarlaların işlenmesinin kolaylaştığını ve toprak işleme ekipmanlarının aşınması en aza indiğini beliren Güneş, "Tarlalarını sürüyoruz ve daha verimli kullanmalarını sağlıyoruz. Çiftçinin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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