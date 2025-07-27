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        Market sahibine palalı saldırı kamerada (2)

        TUTUKLANDIEskişehir'deeriyen dondurmasını değiştirmeyi reddeden market sahibine palayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Aykut İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:21
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        Market sahibine palalı saldırı kamerada (2)
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        TUTUKLANDI

        Eskişehir'deeriyen dondurmasını değiştirmeyi reddeden market sahibine palayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Aykut İ., başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli Aykut İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Aykut İ., tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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