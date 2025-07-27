Market sahibine palalı saldırı kamerada (2)
TUTUKLANDIEskişehir'deeriyen dondurmasını değiştirmeyi reddeden market sahibine palayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Aykut İ.
TUTUKLANDI
Eskişehir'deeriyen dondurmasını değiştirmeyi reddeden market sahibine palayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Aykut İ., başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli Aykut İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Aykut İ., tutuklanarak cezaevine konuldu.
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