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        Eskişehir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:29
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        Eskişehir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Sarısungur Mahallesi Kocakır mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 60 dönümlük alana yayılan yangın, ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

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