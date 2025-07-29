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        Yunus Emre Enstitüsünün Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu, Eskişehir'de sona erdi

        Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu, Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze (OMM) ziyaretiyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:37
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        Yunus Emre Enstitüsünün Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu, Eskişehir'de sona erdi
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        Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu, Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze (OMM) ziyaretiyle sona erdi.

        Yaz okulunda yer alan yabancı katılımcılar, İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü durak olan Eskişehir'de, Türkiye'de çağdaş sanatın merkezlerinden olan OMM'de gezi ve değerlendirme programına katıldı.

        Katılımcılar, OMM'nin mimarisi, koleksiyonu ve sergileme pratikleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca müzedeki güncel sergiler üzerinden Türkiye'nin çağdaş sanat üretimine ilişkin analizler gerçekleştirildi.

        Programa Mısır'dan katılan 41 yaşındaki Mohamed Allam, AA muhabirine, program kapsamında Türkiye'de güzel şehirler görme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Allam, yaz okuluna katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çağdaş sanatı bu program kapsamında daha da iyi öğrenebiliyoruz. O yüzden çok memnunum." dedi.

        Rusya'dan gelen 21 yaşındaki Dinara Aiginina ise Türkiye'nin çağdaş sanatlarından çok etkilendiğini kaydederek, "Şu an Eskişehir'in sanatçılarının duyguları, düşünceleri, topluma bakışı beni çok düşündürdü ve çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

        Türkiye'nin sanatsal çeşitliliği ve enerjisini beğendiğini dile getiren Aiginina, Ankara ve Eskişehir'in tarih ve sanatı barındıran güzel kentler olduğunu vurguladı.

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