BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de yangın bölgesini ziyaret etti:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Havaların aşırı sıcak gitmesi, rüzgarın sürekliliği bazen yangının daha çok noktada tetiklenmesine sebep oluyor. Bunlara karşı mücadele eden güçlü bir orman teşkilatımız, bakanlığımız ve bunlarla birlikte gönüllü kuruluşlarımız ile orman yangınlarının bulunduğu yerdeki vatandaşlarımız cansiparane bir çalışma yürütüyorlar." dedi.

Destici, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde çıkan ardından Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınının etkili olduğu bölgeyi ziyaret etti.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'den yangınla ilgili bilgi alan Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınlarından dolayı büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, bu üzüntünün yangında 10 şehidin verilmesiyle beraber tarif edilmez bir acıya dönüştüğünü söyledi.

Destici, orman yangınlarının sadece Türkiye'de değil başta İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeler olmak üzere Avrupa'nın ve dünyanın pek çok ülkesinde görüldüğünü anlattı.

Orman yangınlarının bu yıl erken başladığını belirten Destici, "Hemen hemen her gün birkaç ilimizde orman yangını haberi alıyoruz. Buradaki yangınla birlikte 'Sakarya-Geyve, Bilecik, Afyonkarahisar tam söndü, kontrol altına alındı' derken bu sefer de Bursa'dan, Karabük'ten, Kahramanmaraş'tan, Uşak'tan ve Elazığ'dan orman yangını haberleri geldi. Üzüntümüz büyük." diye konuştu. Orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Destici, "Havaların aşırı sıcak gitmesi, rüzgarın sürekliliği bazen yangının daha çok noktada tetiklenmesine sebep oluyor. Bunlara karşı mücadele eden güçlü bir orman teşkilatımız, bakanlığımız ve bunlarla birlikte gönüllü kuruluşlarımız ile orman yangınlarının bulunduğu yerdeki vatandaşlarımız cansiparane bir çalışma yürütüyorlar. Ben kendilerine şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı. Destici, yangınla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığına bölgedeki belediyelerin, gönüllü kuruluşların ve vatandaşların olağanüstü bir destek verdiğine dikkati çekti.