        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de üniversite öğrencileri "Sumud'a Destek Gazze'ye Umut Ol" etkinliğinde buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:29 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:29
        Eskişehir'de üniversite öğrencileri "Sumud'a Destek Gazze'ye Umut Ol" etkinliğinde bir araya geldi.

        Anadolu Genç İHH Kulübü ve Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneğince Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler adına konuşan Emirhan Çıtak, Filistin topraklarında yaşanan işgal, baskı ve zulmün tüm insanlığı ilgilendiren vicdani mesele olduğunu söyledi.

        Gazze'nin dünyanın gözleri önünde yıllardır aşamalı olarak adeta bir açık hava hapishanesine çevrildiğini belirten Çıtak, şöyle devam etti:

        "Bu zulme karşı uluslararası dayanışmanın sembolü haline gelen Özgürlük Filosu, 2008 yılından bu yana Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı delmek için yola çıkan sivil bir girişimdir. 2010 yılında Özgürlük Filosu'nun bir parçası olan Mavi Marmara Gemisi, siyonist işgalci İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıda 10 vatandaşımızın şehit düşmesiyle hafızalara kazınmıştır."

        Çıtak, Mavi Marmara'nın Filistin direnişinin ve dünya vicdanını simgesi haline geldiğini dile getirerek, "Gazze ablukası gayrimeşrudur' gerçeğini bütün dünyaya duyurmuştur. 7 Ekim 2023 sonrasında bu ablukayı kırmak ve soykırıma karşı dünya kamuoyu oluşturmak için Özgürlük Filosu yeniden organize edilmiştir. Bu misyon doğrultusunda Tunus'tan İtalya'ya doğru harekete geçen Vicdan Gemisi, Mayıs 2025'te siyonist İsrail'in alçakça saldırısına hedef olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın haksızlığa karşı sesini yükselttiğine dikkati çeken Çıtak, gençlik olarak bu vahşetin karşısında duracaklarını sözlerine ekledi.

