        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 33 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:23
        Eskişehir'de 33 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli olarak değerlendirilen A.A'nın bulunduğu tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında A.A'nın "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" 2 aranması kaydının olduğu tespit edildi.

        Toplamda 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis ve 25 bin lira para cezası olduğunu belirlenen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

