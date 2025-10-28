Eskişehir'de Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ile 2 yılda 312 bin 883 kişiye kanser taraması yapıldı

Eskişehir Valiliğinin himayesinde, kadınların sağlık bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ile 2 yılda 312 bin 883 kişiye kanser taraması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde sürdürülen ve 24 Ekim 2023'te başlayan projeyle 2 yıllık dönemde Eskişehir genelinde kadınların sağlık bilinci artırıldı.

Koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmaları sağlanan projede, 347 bin 411 kadına ulaşılarak yüzde 100'lük katılım oranına ulaşıldı.

Proje kapsamında, 87 bin 638 kadına mamografi ile meme kanseri taraması, 121 bin 116 kadına servikal kanser taraması ve 104 bin 129 kadına kolorektal kanser taraması yapılarak, 2 yılda toplam 312 bin 883 kişiye kanser taraması gerçekleştirildi.

Açıklamada projeye ilişkin düzenlenen 2 yıllık değerlendirme toplantısındaki görüşlerine yer verilen Vali Aksoy, projenin 24 Ekim 2023 tarihinde başladığını belirtti.