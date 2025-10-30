İşitme engelli milli yüzücüler İdil ile Irmak, Tokyo'da madalya için kulaç atacak

YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün işitme engelli milli yüzücüleri İdil Bengisu Tunçbilek ve Irmak Çetinkaya, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) madalya kazanmak için mücadele edecek.

Küçük yaşta annesiyle yüzmeye adım atan İdil Bengisu Tunçbilek (14), 7 yaşından itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda sevdiği sporu sürdürdü.

Günlük hayatında işitme cihazı kullanarak iletişim kuran İdil Bengisu, Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'la tanışmasının ardından yurt içinde çeşitli organizasyonlarda boy gösterdi.

Havuzda iyi derecelere imza atan İdil Bengisu, bu yıl yapılan milli takım seçmelerinde olimpiyat barajını geçerek Tokyo'da düzenlenecek Deaflympics 2025'te Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

İşitme engelli yüzücü Irmak Çetinkaya da İdil Bengisu Tunçbilek gibi ilk kez ay-yıldızlı mayoyla Tokyo'da madalya kazanmak için kulaç atacak.

Sekiz yaşındayken "spor olsun" diye yüzmeye başlayan lise 2'nci sınıf öğrencisi Irmak, 2 yıl önce ailesiyle birlikte Kars'tan Eskişehir'e taşındı. Yüzme müsabakalarında tanıştığı antrenörü Mehmet Bayrak ile bir yıldır çalışan Irmak, ulusal organizasyonlardaki dereceleriyle milli sporcu olma hakkı elde etti.

İdil Bengisu Tunçbilek ve Irmak Çetinkaya, Tokyo'daki oyunlar öncesi hazırlık süreci kapsamında Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 12 günlük kampta yer aldı. Doğuştan işitme engelli olan iki yüzücü de Japonya'daki oyunlar öncesi son hazırlıklarını Eskişehir'de antrenör Bayrak'ın öncülüğünde madalya hedefiyle sürdürüyor.

Lise 1'inci sınıf öğrencisi İdil Bengisu Tunçbilek, AA muhabirine, Tokyo'daki organizasyonda başarılı olmak için çok çalıştığını söyledi.