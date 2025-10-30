Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de arkadaşının çocuğunu falçatayla yaralayan sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası

        Eskişehir'de arkadaşının 1,5 yaşındaki oğlunu falçatayla yaraladığı, ardından kendi evini ateşe verip intihara teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:15 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:15
        Eskişehir'de arkadaşının çocuğunu falçatayla yaralayan sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası
        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Habib Kara, tekerlekli sandalyeyle getirildi. Duruşmada, yaralanan çocuğun ailesi, komşular ve taraf avukatları da hazır bulundu.

        Mağdur anne Sibel Yılmaz ve baba İsmail Yılmaz, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

        Mağdur ailenin avukatı İsmail Doğancan Çıra da sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık Habib Kara ise son savunmasında, "Ben bir şey yapmadım. Yaptıysam çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "yağmaya teşebbüs", "öldürmeye teşebbüs", ve "mala zarar verme" suçlarından 21 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

        Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan avukat İsmail Doğancan Çıra, sanığın daha fazla ceza alması kanaatinde olduğunu dile getirerek, "İstinaf kanunu yoluna başvuracağız. Türk Ceza Kanunu'nun amacı toplumsal barışı sağlayıp suç işlenmesini engellemektir. Failin yaptığı eylem ise geniş yankı uyandırmıştır ve kötü örnek teşkil etmiştir. Failin daha fazla ceza alması için gerekli hukuk mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        - Olay

        Kentte börekçi dükkanı işleten Habib Kara, ocak ayında çocukluk arkadaşı İsmail Yılmaz'ın Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine gidip, İsmail ve Sibel Yılmaz çiftinin 1,5 yaşındaki oğlunun boğazına falçata dayayarak İsmail Yılmaz'dan ağabeyi Nurettin Kara'yı arayıp kendisi için 10 milyon lira istemesini talep etmişti.

        Bu sırada yaşanan tartışmada İsmail Yılmaz çocuğunu kurtarmaya çalışmış, bu esnada sanık, falçatayla çocuğu boğazından yaralamıştı.

        Sanık Kara'nın daha sonra evden kaçtığı, Şirintepe Mahallesi'ndeki evinde doğal gaz vanalarını açarak patlatma girişiminde bulunduğu, ardından evi ateşe verip binanın terasından atlayarak intihara teşebbüs ettiği belirlenmişti.

        Olayda yaralanan Habib Kara ve 1,5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alınmış, Kara taburcu edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

