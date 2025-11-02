Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de öğrencilerin güvenliğini sağlamak için 11 bin 154 denetim gerçekleştirildi

        Eskişehir'de "Eğitim Kurumları ve Okul Çevrelerinde Alınacak Tedbirler Genelgesi" kapsamında öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde 11 bin 154 denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 15:02 Güncelleme: 02.11.2025 - 15:02
        Eskişehir'de öğrencilerin güvenliğini sağlamak için 11 bin 154 denetim gerçekleştirildi
        Eskişehir'de "Eğitim Kurumları ve Okul Çevrelerinde Alınacak Tedbirler Genelgesi" kapsamında öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde 11 bin 154 denetim yapıldı.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısında, okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri ve uygulanan idari işlemler hakkında bilgi verdi.

        Öğrencilerin güvenli şekilde okula gidip gelmelerinin öncelik olduğunu belirten Aksoy, "Özellikle okul civarında kişi ve grupların beklemesini yasakladık. Tespit ettiğimizde önce uyarıyoruz. Buna rağmen okul civarında kalmaya devam edenlerle ilgili idari işlem uyguluyoruz. Bu kapsamda 105 kişi ve grup uyarıldı, 1 kişiye idari para cezası uygulandı." dedi.

        Aksoy, okul çevresindeki seyyar satıcılara yönelik denetimlerinde devam ettiğini dile getirerek okul çevresinde satış yapan 40 seyyar satıcının uyarıldığını, 19'una idari işlem yapıldığını kaydetti.

        Kesici ve delici aletlerin okul çevresinde taşınmasının yasaklandığını vurgulayan Aksoy, "Bu kapsamda 12 kişiye idari para cezası uygulandı. 6136 sayılı Kanun çerçevesinde işlem yapıldı." diye konuştu.

        Aksoy, ders saatlerinde öğrencilerin okulda bulunmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, oyun salonlarında tespit edilen öğrenciler nedeniyle 1 işletmeye idari ceza verildiğini bildirdi.

        Okul çevresinde 18 yaş altına tütün veya alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin devam ettiğini ifade eden Aksoy, "Bu kapsamda 7 işletme denetlendi ve idari işlem uygulandı." dedi.

        Okul servislerine yönelik denetimlerin de sürdüğünü aktaran Aksoy, polis, jandarma ve Milli Eğitim birimleri tarafından araçların düzenli olarak kontrol edildiğine dikkati çekti.

        Trafik ekiplerinin 11 bin 157 uygulama gerçekleştirdiğini bildiren Aksoy, kurallara uymayanlara 664 idari para cezası kesildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

