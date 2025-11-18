Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        "Yunus Emre Sergisi" Anadolu Üniversitesi'nde açıldı

        Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen "Yunus Emre Sergisi" Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:00
        "Yunus Emre Sergisi" Anadolu Üniversitesi'nde açıldı
        Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen "Yunus Emre Sergisi" Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde ziyarete açıldı.

        Açılışta konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Yunus Emre'nin öğretilerinin günümüze taşınmasının önemini vurguladı.

        Adıgüzel, Yunus Emre'nin çağlar ötesinden yaptığı çağrıyla buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Üniversitemizin girişinde yer alan 'İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir.' sözü, bugün burada sergilenen bütün çalışmaların özünü oluşturuyor. Buradaki her şey kendinizi tanımanın bir yansımasıdır. Sanatçının yaptığı da budur, kendini tanımak ve içindeki ilhamı bizlere yansıtmaya çalışmak. Akademisyenlerimizin yaptığı ise bu içsel yolculukta rehberlik etmektir. Yunus Emre de kendimizi anlama yolculuğunda en önemli rehberlerden biridir."

        GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Duygu Kahraman da konuşmasında Yunus Emre'nin sevgi, birlik ve merhamet diline dikkati çekti.

        Sanatçıların ve tasarımcıların penceresinden Yunus felsefesini izleyecekleri için mutlu olduklarını dile getiren Kahraman, "Onun sevelim ve sevilelim çağrısı, bugün hala insanları birleştiren en güçlü köprülerden biridir. Sergide Yunus Emre'nin düşüncelerinin çağdaş yorumlarla vücut bulduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik koordinatörlerinden Öğr. Gör. Bengisu Keleşoğlu'nun programın kapsamına ilişkin bilgiler verdiği ve açılışına çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı sergi, 28 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

