        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 16:13 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:13
        Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince merkez Yeni Mahalle'de kilitli vaziyette park halinde bulunan bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan kamera ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelilerinin E.K. ve M.S. olduğu tespit edildi.

        Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 2 şüpheli, çalıntı motosikletle yakalandı.

        Şüphelilerden M.S'nin "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" ve "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.S. savcılık sorgusunun ardından salıverildi, E.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

