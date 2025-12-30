Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu

        Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyinde soğuk hava nedeniyle buz tabakası oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 09:13 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:18
        Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu
        Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyinde soğuk hava nedeniyle buz tabakası oluştu.

        Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Soğuk havanın etkisiyle Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı.

        Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıdıkları görüldü.

        Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden, kentte soğuk havanın hafta boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

