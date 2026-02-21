Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de asayiş ve trafik uygulamasında 386 kişi sorgulandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis tarafından asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 10:18 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:18
        Eskişehir'de asayiş ve trafik uygulamasında 386 kişi sorgulandı
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis tarafından asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Emek Mahallesi'nde 24 ekip ve 78 personelin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

        Uygulamada 386 kişi ve 117 araç sorgulandı.


        Polis, bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 1,38 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.


        Çeşitli ihlaller nedeniyle 9 aracın sürücüsüne de ceza uygulandı.

