Avrupa şampiyonu tekvandocu Gülsena'nın yeni hedefi kürsüye öğrencilerini taşımak

YAVUZ EMRAH SEVER/ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de 14 yıldır milli formayı giyen ve 169 madalya kazanan Avrupa şampiyonu tekvandocu Gülsena Karakuyulu Ertunç, kurduğu GK Şampiyonlar Spor Kulübü ile geleceğin yıldızlarını dünya hazırlıyor.



Tekvando antrenörü annesi Dilek Özkan Karakuyulu tarafından yetiştirilen 25 yaşındaki milli sporcu, 18 yıllık kariyerinde 4 dünya ikinciliği, 7 Avrupa ve 20 Türkiye şampiyonluğu elde etti.





Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olan, 14 yıldır milli formayı giyen Ertunç, 169 madalya kazandı.



Sporculuk kariyerindeki başarılarını antrenörlük hayatında da sürdürmek için kolları sıvayan Ertunç, 2 yıl önce 500 metrekarelik 3 katlı binada GK Şampiyonlar Spor Kulübü'nü kurdu.



Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ertunç, kulübünde 150 lisanslı sporcuyu müsabakalara hazırlıyor.



Gülsena Karakuyulu Ertunç, 6-8 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen Yeşilay Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 20'nci kez Türkiye şampiyonluğunu olurken 6 sporcusu da 4 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği, 2 de Türkiye üçüncülüğü derecesi elde etti.



Ankara'da sporcularıyla kürsü heyecanı yaşayan Ertunç, 24 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Turkish Open'da ikisi milli takıma seçilen öğrencileriyle beraber katılmayı planlıyor.









- Aynı minderde farklı heyecan



Gülsena Karakuyulu Ertunç, AA muhabirine, Ankara'daki şampiyonada yetiştirdiği sporcuların kazandığı madalyalar nedeniyle farklı duygular yaşadığını söyledi.



Kendisi için her maçın ayrı bir heyecan olduğunu kaydeden Ertunç, "Sadece kendim değil öğrencilerim de başarıya ulaşınca beraber kürsüya çıkmak beni çok daha gururlandırdı." diye konuştu.



Ertunç, antrenörlük deneyiminin kendisine annesini daha iyi anlama fırsatı sunduğuna değinenek, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimin arkasındayken çok heyecanlanıp stresten bayılacak gibi hissettim. Yıllardır sporcuyum ama ilk defa böyle duygular hissettim. Çok farklı bir deneyim."



Ertunç, sporcularını 4 yaşından itibaren eğitsel oyun ve hareket eğitimiyle tekvandoya hazırladıklarını, 6 yaş itibarıyla lisanslı sporcu sürecine geçtiklerini söyledi.



Yeni hedefinin öğrencileriyle birlikte dünya şampiyonası kürsüsüne çıkmak olduğunu vurgulayan Ertunç, 24 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Turkish Open'da milli takım adına yarışacaklarını belirtti.









- "Hocam gibi altın madalya kazanmak istiyorum"



Ertunç'un öğrencisi Ali Tuna Güven ise geçen yıl tekvandoya başladığını kaydederek, "Hayalim, Gülsena hocam gibi müsabakalara katılıp altın madalya kazanmak ve ülkemi temsil etmek. Siyah kuşak alıp müsabakalara katılmayı hedefliyorum." dedi.



Sporculardan 11 yaşındaki Elif Miray Akdemir de Ertunç'u daha önceden tanıdığını ve çok sevdiğini belirterek, "Gülsena hocamla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bizi çok iyi yetiştiriyor." diye konuştu.

