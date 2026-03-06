Canlı
        Üniversite müfredatına giren geleceğin turizmi için 60 öğrenci eğitim aldı

        Üniversite müfredatına giren geleceğin turizmi için 60 öğrenci eğitim aldı

        HATİCE GAMZE GÜNGÖR/BEYZANUR TONBAKTEPE - Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinde 2022-2023 akademik yılında açılan, eğlence, tatil veya deneyim amaçlı olarak dünya yörüngesine veya uzay sınırına yapılan ticari uçuşları kapsayan "uzay turizmi"nin işlendiği derste 60 öğrenci, bu turizm dalının gelişimini, pazar potansiyelini ve sürdürülebilirlik boyutlarını öğrendi.

        Giriş: 06.03.2026 - 11:03
        Üniversite müfredatına giren geleceğin turizmi için 60 öğrenci eğitim aldı

        HATİCE GAMZE GÜNGÖR/BEYZANUR TONBAKTEPE - Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinde 2022-2023 akademik yılında açılan, eğlence, tatil veya deneyim amaçlı olarak dünya yörüngesine veya uzay sınırına yapılan ticari uçuşları kapsayan "uzay turizmi"nin işlendiği derste 60 öğrenci, bu turizm dalının gelişimini, pazar potansiyelini ve sürdürülebilirlik boyutlarını öğrendi.

        Dersi yürüten Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Barış Seyhan, AA muhabirine, uzay turizminin başlangıçta devletler arası uzay yarışıyla ortaya çıktığını, özel sektör yatırımlarıyla birlikte yeni bir turizm türüne dönüştüğünü söyledi.

        Teknolojik gelişmelerin uzay turizmine ilgiyi artırdığını belirten Seyhan, "Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte uzay turizmi geleceğin önemli turizm alanlarından biri olarak görülüyor." dedi.

        Seyhan, ders içeriğini Türkiye bağlamına göre yeniden yapılandırdıklarını aktararak, ders kapsamında uzay turizminin gelişimi, Türkiye'deki çalışmalar, pazar araştırmaları, rehberlik uygulamaları ve iletişim boyutunun ele alındığını ifade etti.

        Uzay turizminin yalnızca uzaya seyahatten ibaret olmadığını vurgulayan Seyhan, "Yeryüzünden uzaya ilişkin farkındalık oluşturan ve insanlığın bakışını gökyüzüne çeviren tüm turizm faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilebilir." diye konuştu.

        Seyhan, uzayın barışçıl ve sorumlu kullanımının önemine işaret ederek, uzay çevresinin korunmasının yeni dönemin temel başlıklarından biri olduğunu dile getirdi.

        Dersin açılmasından bu yana Turizm Fakültesinin yanı sıra farklı fakültelerden 60 öğrencinin katıldığını belirten Seyhan, amaçlarının öğrencilere disiplinler arası bir "uzay perspektifi" kazandırmak olduğunu kaydetti.

        - Farklı disiplinlerden öğrenciler katılıyor

        Turizm Rehberliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ceylin Kıran ise uzaya duyduğu ilgi nedeniyle dersi seçtiğini belirterek, "Mesleğimi bu alana nasıl entegre edebileceğimi görmek istiyorum." dedi.

        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Dilruba Hökelek ise dersin beklentilerinin ötesinde olduğunu ifade etti.

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencisi Eren Şen de uzay gastronomisine ilgi duyduğunu belirterek, bu alanda akademik çalışma yapmayı planladığını söyledi.

