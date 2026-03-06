Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir merkezli operasyonda lüks araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı

        Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 100'den fazla lüks aracı parçalayıp yedek parça olarak sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir merkezli operasyonda lüks araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı

        Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 100'den fazla lüks aracı parçalayıp yedek parça olarak sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık takip ve çalışması neticesinde, kentte lüks otomobil parçalayıp sattıkları iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli İstanbul, İzmir ve Sakarya'da, başka illerde bulunan çalıntı, hacizli yakalamalı ve yurt dışından gelip kalma süresi dolan lüks araçları Eskişehir'e getirerek parçalayan, daha sonra da yedek parça olarak satan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

        Polis ekipleri, 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 zanlıyı yakaladı.

        Operasyonda, şüphelilerin kullandıkları 2 aracın da aralarında bulunduğu 5 lüks araca el konuldu.

        Zanlıların iş yerlerindeki aramalarda ise motor numarası kazınmış 26 araç motoru, üzerinde haciz yakalama bulunan bir araca ait olduğu tespit edilen araç motoru, seri numarası kazınmış 8 şasi, parçalanmış araçlara ait olduğu anlaşılan çok sayıda parça ele geçirildi.

        Ekipler tarafından yapılan incelemede, hacizli yakalamalı, yurt dışından geçici süreyle ülkeye giren ve süresi sonunda çıkması gereken, farklı ülke ile kentlerden çalınan araçlara ait toplam 75 araç beyni bulundu.

        - Yapay zeka uygulamasına "Garajımda çalıntı araç bulundurmak suç mu?" diye sormuşlar

        Ayrıca şüphelilerin telefonlarındaki incelemede, bir şüphelinin yapay zeka uygulamasına "Garajımda çalıntı araç bulundurmak suç mu?" diye sorduğu saptandı.

        Toplam 100'den fazla aracı parçalayıp yedek parça olarak sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de oto hırsızlığı çetesi çökertildi: 11 gözaltı Bir şüpheli yapay...
        Eskişehir'de oto hırsızlığı çetesi çökertildi: 11 gözaltı Bir şüpheli yapay...
        Beylikova'da kadınlar için bin çiçek dağıtıldı
        Beylikova'da kadınlar için bin çiçek dağıtıldı
        Eskişehir'de 230 milyon 429 bin 640 TL tarımsal destekleme ödemesi
        Eskişehir'de 230 milyon 429 bin 640 TL tarımsal destekleme ödemesi
        ESO Başkanı Kesikbaş: "Şiddetsiz bir toplum için iş dünyasına büyük sorumlu...
        ESO Başkanı Kesikbaş: "Şiddetsiz bir toplum için iş dünyasına büyük sorumlu...
        Havacı Kadınlar Haftası, TEI'de coşkuyla kutlandı 'Havacılığa İlk Adımlar'...
        Havacı Kadınlar Haftası, TEI'de coşkuyla kutlandı 'Havacılığa İlk Adımlar'...
        Yarışa katıldı ama polisten kaçamadı Motosiklet yarışına katılan 17 yaşında...
        Yarışa katıldı ama polisten kaçamadı Motosiklet yarışına katılan 17 yaşında...